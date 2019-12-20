На Лубянке восстановили движение транспорта после инцидента со стрельбой

Утром 20 декабря возобновили автомобильное движение по Большой Лубянке. Об этом говорится в публикации департамента транспорта Москвы в социальной сети.

«Открыто движение по улице Большая Лубянка», - сообщается в заявлении в Twitter.

Также уточняется, что городской транспорт в центре ходит привычными маршрутами.

Стрельба на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Злоумышленник открыл огонь около здания ФСБ. В данный момент он нейтрализован, его личность устанавливается. В результате действий преступника погиб один сотрудник спецслужбы, несколько человек, в том числе один гражданский, получили ранения.