Хронология инцидента на Лубянке: как прошла операция по ликвидации стрелка

В Москве выясняют обстоятельства стрельбы на Лубянке. Вечером, 19 декабря, неизвестный мужчина открыл огонь из автомата у здания ФСБ. В результате инцидента один сотрудник спецслужбы погиб, двое - тяжело ранены. В общей сложности, пострадавших пятеро.

Благодаря оперативной реакции силовиков из разных ведомств, жертв среди гражданского населения удалось избежать. Преступник был ликвидирован.

Сразу после происшествия район вокруг здания на Лубянке оцепили. Было перекрыто автомобильное движение, пешеходные зоны и ближайшие выходы из метро.

Первые выстрелы у здания ФСБ на Большой Лубянке прозвучали примерно в 18:10. По данным сотрудников госбезопасности, нападавшему не удалось проникнуть внутрь здания, поэтому он открыл стрельбу прямо на улице. Под огонь попал случайный прохожий.

На место происшествия прибыли бронеавтомобили с бойцами Росгвардии и спецназ. Перестрелка продолжалась недолго. По данным пресс-службы ФСБ, стрелок был нейтрализован.

После сообщения о том, что нападавший ликвидирован, из офисных зданий начали выходить люди, которые до этого находились в кольце оцепления. Благодаря оперативным действиям спецслужб жертв среди гражданского населения удалось избежать.

Позже в Минздраве сообщили, что пострадавших пятеро. Жертвой перестрелки стал сотрудник ФСБ. Теперь дело о стрельбе на Лубянке будет расследовать Центральный аппарат Следственного комитета.

Все это время район Лубянки находился в оцеплении. В настоящее время проводятся следственные действия. Сразу после первых сообщений о стрельбе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о происшествии было доложено российскому лидеру Владимиру Путину.