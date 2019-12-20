СМИ: Меркель «объявила войну» Трампу из-за санкций против «Северного потока-2»

«Четким объявлением войны» слова Ангелы Меркель по поводу санкций США против «Северного потока-2» называет немецкий таблоид Bild.

Соответствующую статью издание опубликовало после того, как канцлер Германии заявила о решительном осуждении введенных в отношении компаний, строящих трубопровод, ограничительных мер.

По мнению Bild, Меркель отреагировала на позицию Вашингтона «ясными словами», означающими «объявление войны» - канцлер Германии не хочет допустить, чтобы Штаты продолжали подрывать возведение «Северного потока-2», пользующегося ее поддержкой.

Во вторник, 17 декабря, Сенат США проголосовал за включение санкций в отношении трубопровода в оборонный бюджет на 2020 год. Ограничительные меры собираются ввести против иностранных компаний, участвующих в строительстве.

В ближайшее время документ должен подписать Дональд Трамп. После одобрения американским лидером оборонный бюджет с санкциями вступит в силу.

Как ранее писал Bloomberg, США задумались о давлении слишком поздно – проект уже не остановить.