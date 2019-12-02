Закат киноэпопеи: в легендарном «Соловье» прошли последние сеансы

В легендарном московском киноцентре «Соловей» прошли последние показы. В связи с его закрытием, которое прошло 1 декабря, благодарные зрители приходят оставить свои добрые послания и посочувствовать руководству.

Создатель киноцентра, Юрий Соловей, вышел на сцену зала, чтобы пообщаться с одними из последних его посетителей. Он рассказал о ситуации вокруг центра и о том, как ему удалось создать кинотеатр, ставший легендарным.

«Мне кажется, в этом киноцентре живет та самая магия кино, ради которой кино и снимается. Я благодарен этому киноцентру за лучшие 12 лет моей жизни, которые я тут провел. Спасибо собственникам, что они не лезли в управление, и я делал, что хотел», - заявил со сцены Соловей.

Между тем, на месте киноцентра планируется построить 21-этажное жилое здание с вертолетной площадкой и солнечными батареями на крыше. Представитель АО «Киноцентр» рассказал, что их будут использовать для резервного освещения в случае чрезвычайных ситуаций.