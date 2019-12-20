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Выдерживает до 40 кг: в Екатеринбурге разрабатывают инновационный протез кисти

Анна Касаткина
06:06 20.12.2019
Разработку приспособления планируют завершить до конца 2020 года.
Выдерживает до 40 кг: в Екатеринбурге разрабатывают инновационный протез кисти
© Фото: pixabay

Опытный образец протеза кисти, который повторяет естественные движения руки и выдерживает до 40 килограммов нагрузки, представили в Екатеринбурге. Исследователи Уральского федерального университета (УрФУ) планируют завершить разработку приспособления и выйти на рынок до конца 2020 года.

Протез сделан вручную из медицинского пластика и программируемых плат. На каждый палец приходится минимум 12 деталей. Компоненты конструкции взаимозаменяемы.

Фиксируется протез при помощи крепления на предплечье. Датчики давления устанавливают на остаточные мышцы и таким образом считываются показатели мышечный колебаний, которые обрабатывает программно-аппаратная система. Устройство может повторить естественные движения руки - в частности, позволяет держать столовые приборы и даже завязывать шнурки, а также поднимать грузы до 40 килограммов.

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