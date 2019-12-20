«Такого еще никто не делал»: Симоньян прокомментировала угрозы журналистам Sputnik в Эстонии

Маргарита Симоньян встала на защиту журналистов издания Sputnik, которые подвергаются давлению со стороны эстонских властей. Главный редактор RT обратилась к президенту прибалтийского государства и призвала не допустить ареста журналистов.

На этой неделе около 30 сотрудников Sputnik получили письма, в которых им пригрозили открытием уголовных дел, если они до первого января 2020 года не прекратят сотрудничать с информагентством.

«Нас во многих странах не любят, мы же правду рассказываем, а правда не всегда всем нравится. Нас не любят и в некоторых арабских странах, в некоторых странах Азии, в Европе, в Америке, в некоторых латиноамериканских странах. Но надо отдать должное всем этим странам, кроме Эстонии, потому, что еще никто, кроме Эстонии, не догадался угрожать уголовным сроком всем журналистам, которые у нас работают, просто по факту того, что они на нас работают», - заявила главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян.

В пресс-службе агентства заявили, что намерены обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО для защиты прав журналистов. Ситуацию с давлением на прессу в Эстонии уже пообещали изучить в ЕС. Европейская федерация журналистов призвала власти воздержаться от ненужных санкций.