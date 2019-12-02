СМИ: в США хотят вписать санкции против «Северного потока-2» в военный бюджет

Сенат Конгресса США намерен включить в закон о военном бюджете на 2020 год пункт о санкциях против «Северного потока-2». Принять документ американские депутаты планируют до католического рождества.

Происходящее, как сообщает немецкая газета Bild, в США назвали трюком, который стоит выполнить как можно скорее, потому что строительство газопровода должно завершиться в ближайшие месяцы.

Таблоид отмечает, что после таких действий Вашингтона реализация проекта может оказаться под угрозой. Журналисты предполагают, что США собираются запретить компаниям, сотрудничающим с «Газпромом», вести в стране бизнес. Ограничительные меры, по неподтвержденной информации, могут затронуть швейцарскую Allseas и немецкую Uniper.

Ранее о санкциях против «Северного потока-2» уже сообщало издание Defense News.

Против строительства газопровода, который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, выступают Польша, Латвия, Литва и Украина. США не поддерживают проект, так как сами хотят поставлять в Европу сжиженный природный газ.

Среди сторонников строительства трубопровода – Германия, Австрия и Норвегия.