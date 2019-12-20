Ядерная война и импичмент Трампа: о чем иностранные журналисты спрашивали Путина

Международные отношения стали одной из главных тем на прошедшей пресс-конференции президента России Владимира Путина. Глава государства ответил на вопросы о минских соглашениях, импичменте Трампа и даже о ядерной войне.

Отвечая на вопрос японского журналиста, Путин отметил, что Россия не собирается создавать военный союз с Китаем.

«У нас нет военного союза с Китаем и мы не планируем его создавать. А то, что в Восточной Азии пытаются этот военный союз создать другие страны - США, Япония, Южная Корея - мы это видим и считаем это контрпродуктивным. Ни к чему хорошему это не приведет», - сказал президент.

Положения новой резолюции Европарламента, в которой под понятием тоталитаризма практически уравнены Советский Союз и нацистская Германия, Путин назвал верхом цинизма. По его мнению, те, кто так говорит, «не знают историю, читать и писать не умеют».

Вопросы президенту не иссякли и спустя четыре часа пресс-конференции. В следующем году рекорд этого года – почти 1900 журналистов – вероятно, будет побит.