Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно дать начало разбирательствам в сенате, посвященным процессу его импичмента. Он призвал своих политических соперников из Демократической партии «не указывать, как проводить процесс».

«После того, как демократы не дали мне должного судебного разбирательства в палате, ни адвокатов, ни свидетелей, они еще хотят указывать сенату, как проводить процесс. На самом деле, у них нет никаких доказательств чего-либо, они никогда не появятся. Я требую начать процесс немедленно», - написал Трамп в Twitter.

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Конгрессмены-демократы одобрили в отношении президента статьи «за превышение полномочий» и «воспрепятствование деятельности конгресса». Администрация Трампа охарактеризовала происходящее как «один из самых постыдных эпизодов в истории страны».

Для импичмента дело Дональда Трампа осталось рассмотреть на уровне сената. Если сенат вынесет решение против президента, этот случай станет первым импичментом в истории США. Однако Трамп и его сторонники из Республиканской партии уверены в положительном исходе процесса, поскольку большинство в сенате принадлежит именно им.