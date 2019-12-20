В Роскачестве назвали способ выбрать качественную красную икру

При выборе красной икры очень важно обратить внимание на упаковку и маркировку. Об этом рассказала эксперт Роскачества Наталья Петроченкова в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, если продукт законсервирован в жестяной банке, то при покупке тару необходимо внимательно осмотреть на наличие внешних повреждений.

«Банка ни в коем случае не должна быть вздутой. Такую банку иначе называют "бомбаж", и это - верный признак наличия в икре недопустимых видов микробов», - объяснила эксперт.

Сотрудник Роскачества предупредила, что микробы и иные посторонние организмы в икре могут привести к тяжелым последствиям. Самым безобидным из них является изменение вкуса продукта. В худшем случае потребитель рискует получить отравление.

Петроченкова также сообщила, что лучше всего выбирать икру с маркировкой «ГОСТ» на упаковке. Кроме того, необходимо смотреть на место изготовления икры: наиболее предпочтительными вариантами будут Камчатка и Сахалин.

Покупать икру специалист все же рекомендовала в стеклянной таре или наразвес, поскольку так сложнее спрятать некачественный продукт.

«Икринки первого сорта должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися. Если такую банку перевернуть, то икра не должна моментально начинать ползти по стенкам. Если это происходит, то в банке слишком много "джуса". Объем этой жидкости сказывается на фактическом количестве икры, которую вы покупаете», - сообщила эксперт.

Также, по словам Петроченковой, заморозка икры не влияет на ее качество, но лишь в том случае, если она была сделана единожды.