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Проблема и решение: как регионы страны отреагировали на пресс-конференцию Путина

Карина Харитонова
04:17 20.12.2019
Президент России более четырех часов отвечал на вопросы журналистов, после чего губернаторы российских регионов приступили к устранению различных проблем на подконтрольных им территориях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru

Четыре часа и 20 минут президент России Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов. В зале хватило места не всем и некоторым пришлось наблюдать за прямой трансляцией в пресс-центре.

Пристально следили за пресс-конференцией главы государства не только сотрудники СМИ. Например, как только Путин ответил на вопрос про ремонт больницы Боткина в Санкт-Петербурге, в медучреждение незамедлительно прибыл губернатор Александр Беглов и сразу заявил, что ремонт старейшей городской больницы - приоритетная задача. При этом он добавил, что деньги на консервацию старых корпусов уже выделены.

«В 2021 году мы приступим к ремонту больницы, к реконструкции корпусов и благоустройству, пока деньги только выделены на проектирование. Для того, чтобы нам отремонтировать корпуса нам нужно порядка 300 миллионов рублей для начала, а в общей сложности это 2,5 млрд рублей», - отметил Беглов.

Ответил глава государства и на вопрос о медленно проводимой мусорной реформе, из-за которой страдают жители Ленинградской области. А в правительстве региона сразу подсчитали, сколько нужно на это денег.

«Будут вообще абсолютно новые полигоны с современными технологиями, который как раз в том числе смогут перерабатывать весь мусор, который у нас появляется,и областной, и петербургский», - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Социальная сфера традиционно была в топе вопросов. Так, Путину сообщили о проблемах ветеранов ВОВ в Сочи: к 60-летию Победы для них были построены дома, которые теперь просто разваливаются. Инвесторы предлагают переселить ветеранов в новое жилье, но власти не торопятся. 

После пресс-конференции в мэрии Сочи заявили, что им было неизвестно о плачевном состоянии этих домов, а на объекты сразу отправили специальную комиссию. Также в связи с жалобой в Следственном комитете по Краснодарскому краю была организована доследственная проверка.

В ходе встречи с журналистами президент России также рассказал, что следит за устранением последствий наводнения в Иркутской области. Строительство нового жилья для пострадавших находится под личным контролем Путина. Новый губернатор региона Игорь Кобзев, в свою очередь, поспешил отчитаться, что уже приступил к работе по этим вопросам.

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