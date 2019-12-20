В США джип на огромной скорости протаранил аэропорт: видео

Крупным ДТП завершилась попытка водителя внедорожника уйти от преследования полиции в американском штате Флорида. Мужчина на огромной скорости снес забор местного аэропорта Сарасота-Брадентон, после чего пробил стену главного терминала воздушной гавани и врезался в стойку оформления проката автомобилей. Видеозапись инцидента, снятая камерами видеонаблюдения и очевидцами, уже появилась Сети.

Виновник аварии, водительское удостоверение которого было ранее аннулировано из-за нарушений правил дорожного движения, получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице.

Когда автомобиль пробил стену и влетел в терминал, за стойкой находились несколько человек. Лишь по счастливой случайности никто из них не пострадал, сообщает Herald Tribune.

Предполагается, что 40-летний водитель пикапа мог находиться в состоянии наркотического опьянения в момент ДТП. О мужчине также известно, что у него весьма богатая криминальная биография: несколько раз полиция его арестовывала за нарушения ПДД, также он отбывал наказание за такие преступления как незаконное ношение огнестрельного оружия, избиение сотрудника правоохранительных органов, сопротивление при аресте и хранение наркотиков.