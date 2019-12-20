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Журнал Science назвал научный прорыв года

Анна Касаткина
03:25 20.12.2019
Взгляд на научные достижения 2019 года у редакторов журнала и его читателей оказался различным.
Журнал Science назвал научный прорыв года
© Фото: Event Horizon Telescope Collaboration

Прорывом года по версии научного журнала Science стала первая фотография черной дыры. До того, как объект удалось запечатлеть, его существование было лишь гипотезой.

Снимок в центре галактики M87 удалось получить благодаря проекту Event Horizons Telescope, которые представляет собой виртуальную обсерваторию, объединяющую мощности нескольких чувствительнейших радиотелескопов планеты. Снимок агентство NASA опубликовало 10 апреля.

По версии читателей Science фото черной дыры заняло лишь третье место в списке достижений ученых в 2019 году. Больше всего их впечатлил первый портрет денисовского человека – одного из предков современных людей, останки которого обнаружены в пещере на Алтае. Второе место досталась разработке препарата, который смог снизить смертность от лихорадки Эбола.

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