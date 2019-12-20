Путин встретился с президентом Узбекистана

Президент РФ Владимир Путин в рамках неформального саммита глав стран СНГ в Санкт-Петербурге провел личную встречу со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В ходе беседы главы двух государств затронули текущие двусторонние вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел телефонную беседу с Шавкатом Мирзиеевым. Президенты обсудили вопросы взаимоотношения двух стран, которые были подняты во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.