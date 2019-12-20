Дед Мороз рассказал о самых трогательных желаниях россиян

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, о чем его чаще всего просят в канун Нового года.

«Не все просят технику - просят и здоровье для своих мам и пап, бабушек и дедушек... Самая оригинальная (просьба - прим. ред.) - это, наверное, и самая простая: хочу увидеть Деда Мороза, хочу обняться», - приводит РИА Новости слова новогоднего волшебника.

Дед Мороз также вспомнил несколько случаев, показавшихся ему наиболее трогательными. Например, однажды ребенок попросил у него куклу для сестры, новые валенки для дедушки, а для бабушки - «столько яблок, сколько не жалко». Растрогала волшебника и просьба подростка из Алтайского края, занимающегося фигурным катанием, который попросил профессиональные коньки, чтобы достичь успеха в этом виде спорта.

Еще многие взрослые люди, невзирая на жизненные трудности, сохраняют веру в чудо, что не могло остаться незамеченным для Деда Мороза. По его словам, он весьма часто сталкивался с ситуациями, когда «мужчины брутального вида», дождавшись отсутствия посторонних, просили сделать совместную фотографию с новогодним волшебником.