«Каждый вышел победителем»: в ЕК прокомментировали соглашение по транзиту российского газа

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович прокомментировал заключение договора между Россией и Украиной о продолжении транзита газа в Европу. По его словам, из этой ситуации «каждый вышел победителем».

«Приятно подтвердить это сбалансированное соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину. Каждый сегодня вышел победителем», - написал он на своей странице в Twitter.

Он отметил, что сохранение поставок газа было приоритетом номер один и поприветствовал усилия обеих сторон, в частности министров энергетики – российского Александра Новака и украинского Алексея Оржеля. По словам Шефчовича, теперь есть политическая основа для заключения долгосрочного транзитного контракта.

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных требований 20 декабря в Минске. По словам Новака, были найдены выгодные решения для обеих сторон.