Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров вручил Премии Правительства в области качества 2019 года. Звание лауреатов присуждено 12 российским предприятиям. Церемония награждения состоялась в Москве.

Все участники добились значительных успехов в области качества своих услуг и продукции, а также за внедрение высокоэффективных методов управления.

«За время своего существования премия стала по-настоящему общенациональной. Сейчас главным условием успешности компаний становится завоевание доверия потребителей, что просто невозможно без внедрения наилучших практик менеджмента качества», - подчеркнул Мантуров.

Среди лауреатов премии в 2019 году оказались ПАО «КамАЗ», «Газпром ПХГ», «Выксунский металлургический завод», «Авиакомпания Сибирь», ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет» и многие другие предприятия. Лидером по числу лауреатов стала тяжелая промышленность.

Заявки на соискание подали более 320 российских предприятий из 70 субъектов страны. В числе самых активных оказались Москва и Московская область, Татарстан, а также Нижегородская и Ульяновская области.