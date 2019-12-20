СМИ: Израиль и Россия договорились решить проблему задержаний в аэропортах

Представители России и Израиля провели встречу в Иерусалиме по вопросам двустороннего взаимодействия. В частности, обсуждались недавние задержания израильтян в московском аэропорту.

По информации МИД Израиля, встреча прошла «в позитивном духе». Там отметили, что это было рядовое мероприятие.

«Обе стороны договорились сделать все, чтобы не навредить передвижениям туристов и деловым связям между странами, и приняли решение о ряде шагов, направленных на обеспечение соблюдения двустороннего безвизового соглашения», - цитирует заявление ведомства Times of Israel.

При этом какие именно шаги включает соглашение, не уточняется. В министерстве добавили, что обсуждение также коснулось «запрета въезда в Москву израильтянам, а также проблемы нелегальных рабочих мигрантов и ищущих убежища лиц, въезжающих в Израиль из России».

В аэропорту «Домодедово» 18 декабря задержали десятки израильтян. После выяснения причин прилета в страну граждан отпустили.