ГИБДД может получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики

Сотрудники ГИБДД могут получить полномочия проводить предварительные проверки всех водителей на алкоголь и наркотики. Проект изменений в правила освидетельствования уже подготовило МВД, пишут «Известия».

Если идея получит одобрение, то такие проверки будут проводиться с помощью бесконтактного детектора алкоголя или бумажного теста для экспресс-анализа слюны.

В МВД изданию рассказали, что таким образом будут проводить не само освидетельствование, а лишь предварительную проверку водителей, «не ограничиваясь только органолептическими методами». При этом автомобилисты будут иметь право отказаться от подобных обследований без каких-либо последствий.

Согласно материалу, экспресс-тесты планируется использовать «в случае неочевидности наличия» у водителей характерных признаков алкогольного или наркотического опьянения.

Стоит отметить, что на сегодняшний день сотрудники ГИБДД ориентируются на такие признаки как запах алкоголя, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или неадекватное поведение.

Эксперты считают, что проблема с выявлением нетрезвых водителей действительно существует, однако, по их мнению, важно не допустить массовых безосновательных проверок.