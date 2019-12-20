Бой под Идлибом: военные САР уничтожили 200 боевиков при отражении массовой атаки

Террористы предприняли попытку массовой атаки на позиции сирийской армии, чтобы прорваться к населенному пункту Абу-Дали в провинции Идлиб. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков.

Атака произошла вечером 19 декабря. Около 400 членов террористических группировок «Ансар Ат-Таухид»* и «Хайат Тахрир Аш-Шам»* попытались прорваться через позиции военных САР.

Боевики были вооружены крупнокалиберными пулеметами и действовали при поддержке боевых машин пехоты. Также атакующие использовали пикапы.

Правительственные силы сумели отразить атаку и отбросить боевиков. Однако сами при этом понесли значительные потери – 17 сирийских военных погибли, 42 получили различные ранения.

* - запрещенные в РФ террористические организации.