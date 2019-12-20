«Все претензии урегулированы»: Козак об итоговом договоре по транзиту газа с Украиной

Контракт на транзит российского газа через Украину планируется подписать до Нового года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак по итогам прошедшего в Минске очередного раунда переговоров.

Вице-премьер уточнил, что это будет новое соглашение ключевые условия по которому согласованы на пять лет.

«Это будет новый контракт, его ключевые существенные условия на ближайшие пять лет согласованы. До Нового года мы подпишем этот контракт», - приводит слова Дмитрия Козака РИА Новости.

Вице-премьер добавил, что переговоры прошли вполне успешно и были найдены взаимовыгодные решения, как для России, так и для Украины и Европы.

«Мы урегулировали все взаимные претензии, которые были между “Газпромом” и “Нафтогазом”, между правительством Украины и российским “Газпромом”. Все необходимые решения - по объемам транзита на ближайшие пять лет, по компаниям, которые будут обеспечивать этот транзит, и по задолженности - все решения приняты. И мы подписали трехсторонний договор вместе с Европейским Союзом», - заявил вице-премьер.

Ранее стало известно, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных требований. До этого трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией завершились принципиальным соглашением по газовому вопросу.