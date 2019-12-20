На трассе «Дон» под Воронежем столкнулись сразу 11 автомобилей
В числе участников столкновения оказались не только легковые, но и грузовые автомобили.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В Воронежской области столкнулись сразу 11 автомобилей. ДТП произошло на федеральной автотрассе М-4 «Дон».
Столкновение произошло неподалеку от населенного пункта Верхний Мамон. В числе участников происшествия оказалась также как минимум одна грузовая машина «Газель». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Информация о наличии и количестве возможных жертв и пострадавших уточняется. В настоящий момент из-за ДТП перекрыты две полосы проезжей части трассы. Обстоятельства инцидента также уточняются.