ЦВПС: в перестрелке с боевиками погибли 17 сирийских военных

В Сирии крупная группа боевиков предприняла попытку осуществить прорыв в направлении населенных пунктов Синджар и Абу-Дали в провинции Идлиб. В результате ожесточенного сопротивления со стороны военнослужащих САР были ликвидированы и ранены до 200 нападавших. Потери среди военных составили 17 человек, еще 42 человека ранены.

Как сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, боевики дважды атаковали населенные пункты, но оба раза потерпели неудачи.

Напомним, конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящий момент на первый план выступило политическое урегулирование ситуации и восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.