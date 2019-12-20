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Четыре сотни террористов на БМП атаковали позиции сирийской армии

Тамара Астапенкова
22:03 20.12.2019
Четыре сотни террористов на БМП и пикапах с пулеметами атаковали позиции сирийской армии, чтобы прорваться к Абу-Даби в провинции Идлиб.
Четыре сотни террористов на БМП атаковали позиции сирийской армии
© Фото: Anas Alkharboutli globallookpress

Четыре сотни террористов на БМП и пикапах с пулеметами атаковали позиции сирийской армии, чтобы прорваться к Абу-Даби в провинции Идлиб. Об этом заявил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

«В 22.05 19 декабря 2019 года до 400 членов террористических группировок “Ансар Ат-Таухид”*  и “Хайат Тахрир Аш-Шам”*  при поддержке боевых машин пехоты и пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковали позиции правительственных сил на участке Суккаят – Зарзур с целью прорыва в направлении населенного пункта Абу-Дали провинции Идлиб», - заявил Боренков.

Также сообщается, что группой боевиков был атакован еще один населенный пункт Синджар. Военнослужащие САР ликвидировали и ранили до 200 нападавших. Потери среди военных составили 17 человек, еще 42 человека ранены.

* - запрещенные в РФ террористические организации.

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