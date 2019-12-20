Нокдаун для импичмента: эксперт рассказал о будущем Трампа и Байдена

Основатель MCSC Network Нико Хаус рассказал «Звезде» о своем видении процедуры импичмента в отношении американского лидера Дональда Трампа. Как заявил Хаус, выбранная демократами тактика далека от успешной.

«Голосование по импичменту Трампа в Сенате получит нокдаун не только потому, что он контролируется республиканцами, но и потому, что становится очевидным, что демократы мутят воду, чтобы победить Трампа. Демократы сами виноваты во всем том, в чем они его обвиняют», - заявил эксперт.

По его словам, представители демократической партии просто испугались проведения расследования о коррупции на Украине, поэтому решили инициировать процедуру импичмента в отношении американского лидера.

«Особенно смешно, что они говорят, что он хотел придержать военную помощь Украине, но на самом деле именно Джо Байден (экс-вице-президент, демократ, основной соперник Трампа на президентских выборах – прим. ред.) хвастался тем же самым», - подчеркнул Хаус.

Основатель MCSC Network также отметил, что Байден понесет огромный репутационный ущерб, так как Трампа в итоге не привлекут к ответственности, а сам он оказался слишком вовлечен в данный скандал.

Напомним, ранее палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент Трампу по статьям «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу». Демократы утверждают, что глава государства якобы задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя от украинского президента Владимира Зеленского провести расследование в отношении политического оппонента Трампа Джо Байдена.