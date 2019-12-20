РФ наложила вето в СБ ООН на резолюцию Германии и Бельгии о трансграничной помощи Сирии

Российская Федерация в Совбезе ООН заблокировала резолюцию, подготовленную Германией, Бельгией и Кувейтом. Речь в документе шла о так называемой трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

За резолюцию проголосовали тринадцать участников Совета Безопасности. Против выступили два государства, в том числе Российская Федерация. Так как РФ, наряду с другими постоянными членами Совбеза ООН, обладает правом вето, резолюция не была принята.

Режим трансграничной гуманитарной помощи Сирии подразумевает упрощенную систему доставки грузов из соседних стран, в частности, из Турции. Этот механизм был установлен резолюцией СБ ООН в 2014 году, очередной срок продления истекает 10 января.

Проект Германии, Бельгии и Кувейта предполагал увеличение срока продления до 12 месяцев, а также использование всех эксплуатировавшихся раньше погранпереходов, за исключением перехода Аль-Рамата. Россия, в свою очередь, выступала за сокращение срока продления до 6 месяцев и использование двух пограничных переходов.