Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа
В Минске состоялось продолжение переговоров по всему комплексу вопросов по транзиту газа через Украину.
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Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных требований. Об этом сообщил представитель «Газпрома» в пятницу, 20 декабря.
Накануне Российская Федерация, Украина и Еврокомиссия смогли прийти к принципиальному соглашению по газовому вопросу. Сообщалось, что по итогам договоренностей будет разработан проект будущего соглашения. Очередной раунд приговоров был намечен на сегодня, 20 декабря.
В Минске российская сторона была представлена вице-премьером Дмитрием Козаком, министром энергетики Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.