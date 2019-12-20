Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа и урегулированию взаимных требований. Об этом сообщил представитель «Газпрома» в пятницу, 20 декабря.

Накануне Российская Федерация, Украина и Еврокомиссия смогли прийти к принципиальному соглашению по газовому вопросу. Сообщалось, что по итогам договоренностей будет разработан проект будущего соглашения. Очередной раунд приговоров был намечен на сегодня, 20 декабря.

В Минске российская сторона была представлена вице-премьером Дмитрием Козаком, министром энергетики Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.