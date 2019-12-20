В порту Мексики столкнулись огромные лайнеры: видео

В мексиканском порту столкнулись два круизных лайнера. Корабли «Карнавал Слава» и «Карнавал Легенда» не смогли разойтись, и один задел носом корму другого.

На кадрах инцидента, опубликованных на Youtube, все хорошо видно. Казалось бы, еще немного и корабли спокойно разойдутся, но им это не удалось.

Пассажиры второго лайнера не на шутку перепугались. Их эвакуировали на верхние палубы. В результате столкновения пострадал один человек. Плавучести кораблей ничто не угрожает, так как повреждения оказались выше ватерлинии.