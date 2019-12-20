Замглавы МИД РФ принял посла Сирии в Москве

В пятницу, 20 декабря, замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов принял посла Сирии в Москве Рияда Хаддада по его просьбе. Дипломаты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе и в САР, сообщили в МИД РФ.

«Состоялся также углубленный обмен мнениями относительно развития ситуации в Сирии и ближневосточном регионе в целом», - говорится в сообщении ведомства.

Богданов и Хаддад обсудили подготовку к заседанию 12 постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая пройдет в Москве 23-25 декабря.