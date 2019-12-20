Минфин РФ объявил о подорожании водки с 1 января

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ минимальная розничная цена на водку станет выше с 1 января 2020 года. В процентном соотношении цифра равна 7% - это составит около 230 рублей за бутылку.

В настоящий момент стоимость составляет 215 рублей. Вместе с водкой также подорожает и этиловый спирт из пищевого сырья, и коньяк. Цены на них повысятся на 16% и 11,6% соответственно, что составляет 57 рублей за литр и 433 рубля за бутылку.

Как сообщают в Минфине, повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь используется как противодействие в борьбе с контрафактными изделиями.

Между тем, в России могут запретить водку с золотыми хлопьями и ванилином. На территории стран-участниц Евразийского экономического союза с 2021 года вступает в силу новый техрегламент, не предусматривающий их использование при производстве.