Трагедия под Оренбургом: четыре человека погибли в ДТП с автобусом и фурой

Вечером в пятницу, 20 декабря, произошло столкновение микроавтобуса IVECO с грузовым автоприцепом «КамАЗ». ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» на 312 километре под Оренбургом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По предварительным данным, столкновение произошло около половины седьмого вечера. В результате дорожного происшествия погибли четыре человека, пятеро находятся в больнице. Состояние троих потерпевших оценивается как тяжелое, у двоих – средней степени тяжести.

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На месте трагедии находятся сотрудники ГИБДД, полицейские, спасатели и врачи. Пока не установлена причина, из-за которой произошло столкновение. Уточняются все детали, приведшие к страшной аварии. Сообщается, что среди жертв нет несовершеннолетних. Личности погибших и потерпевших устанавливаются.