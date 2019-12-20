Жестокие корпорации: как интернет-модераторы становятся пациентами психотерапевтов

На невыносимые условия работы стали массово жаловаться сотрудники крупнейших интернет-корпораций, таких, как Google и Facebook. Они собирались сделать безопасным Интернет, а в итоге он сделал из них пациентов психотерапевтов.

В обязанности одной из должностей входил отсмотр жесткого контента. Иначе говоря, их рабочий день превращался в один большой фильм ужасов. По словам сотрудников, крупные корпорации вместе с удалением неприемлемой информации «перемалывают» и людей, которые по многу часов в день смотрели на убийства, извращения и другие непотребства.

Появилась даже информация о смерти модератора на рабочем месте из-за сердечного приступа. И таких сотрудников - целая армия. В Facebook специально расширили штат работников, занимающихся вопросами безопасности, до 30 тысяч человек. Google при этом удалил 160 тысяч единиц тревожного контента за год.

Корпорации-гиганты постоянно набирают к себе новых сотрудников. Будущие стремятся попасть в сказочные офисы, а бывшие - в суды. Уже не первый год они пытаются добиться компенсаций за невыносимое психологическое напряжение. Но в поисковой строке Google об этом ни слова.