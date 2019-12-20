Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В NASA отказались от попыток пристыковать Starliner к МКС

Тамара Астапенкова
20:22 20.12.2019
У корабля не включился двигатель, необходимый для сближения с Международной космической станцией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NASA globallookpress

В NASA пока отказались от попыток пристыковать корабль Starliner к МКС. Сейчас его пытаются вывести на орбиту, которая позволит ему вернуться на Землю. Ожидается, что посадка корабля произойдет в районе полигона Уайт Сендс в штате Нью-Мексико. В этом же месте должна была произойти посадка Starliner при удачном испытательном полете.

«Мы пытаемся вернуть корабль на орбиту, которая приведет нас домой в течение 48 часов», - заявил на пресс-конференции представитель NASA.

Напомним, что в США впервые запустили в космос корабль Starliner. Его нештатное выведение на орбиту  осуществляли NASA и Boeing с мыса Канаверал во Флориде. У Starliner не включился двигатель, необходимый для сближения корабля с МКС.

«Сейчас мы можем сказать, что (стыковки с МКС) не будет. Не стоит делать этого, учитывая объем топлива, который мы сожгли», - приводит слова главы NASA Джима Брайденстайна РИА Новости.

Испытательный полет Starliner планировался без экипажа, поэтому на его борту находится только манекен. Он снабжен специальными датчиками, которые фиксируют состояние искусственного «пассажира».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.12.2019, 16:50
Путина удивила резолюция Европарламента о причинах Второй мировой войны
Дата20.12.2019, 09:43
«Попытки изоляции провалились»: в МО рассказали о действиях РФ в условиях дипломатического давления
Дата20.12.2019, 11:28
Лучшие игроки десятилетия: два россиянина попали в топ-6 NHL
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата20.12.2019, 14:04
Артиллеристы ЗВО получат гаубицы МСТА-СМ1
Дата18.12.2019, 14:57
Клочок земли ценою в жизнь: как советские войска удерживали Невский пятачок
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:34 В стране и мире
Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа
21:27 В стране и мире
Видео
В порту Мексики столкнулись огромные лайнеры: видео
21:24 В стране и мире
Замглавы МИД РФ принял посла Сирии в Москве
21:04 В стране и мире
РФ наложила вето в СБ ООН на резолюцию Германии и Бельгии о трансграничной помощи Сирии
20:57 В стране и мире
Минфин РФ объявил о подорожании водки с 1 января
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Группу «Ленинград» обязали возместить фанату моральный ущерб за мат на концерте
Видео
Сигнал из-под земли: в Петербурге раскрыта группа похитителей элитных внедорожников
Видео
Хронология инцидента на Лубянке: как прошла операция по ликвидации стрелка
Видео
Падение «Гелендвагена» с вертолета засняли на видео
Видео
«80 тысяч рублей ушло»: создатель «русского Cybertruck» рассказал о постройке машины
Названа причина возникновения таинственной аномалии с метеоритом в Челябинске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.