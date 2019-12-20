В NASA отказались от попыток пристыковать Starliner к МКС

В NASA пока отказались от попыток пристыковать корабль Starliner к МКС. Сейчас его пытаются вывести на орбиту, которая позволит ему вернуться на Землю. Ожидается, что посадка корабля произойдет в районе полигона Уайт Сендс в штате Нью-Мексико. В этом же месте должна была произойти посадка Starliner при удачном испытательном полете.

«Мы пытаемся вернуть корабль на орбиту, которая приведет нас домой в течение 48 часов», - заявил на пресс-конференции представитель NASA.

Напомним, что в США впервые запустили в космос корабль Starliner. Его нештатное выведение на орбиту осуществляли NASA и Boeing с мыса Канаверал во Флориде. У Starliner не включился двигатель, необходимый для сближения корабля с МКС.

«Сейчас мы можем сказать, что (стыковки с МКС) не будет. Не стоит делать этого, учитывая объем топлива, который мы сожгли», - приводит слова главы NASA Джима Брайденстайна РИА Новости.

Испытательный полет Starliner планировался без экипажа, поэтому на его борту находится только манекен. Он снабжен специальными датчиками, которые фиксируют состояние искусственного «пассажира».