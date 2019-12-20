Самый загадочный объект Вселенной: назван научный прорыв года

Главным научным прорывом года журнал Science назвал первую в мире фотографию черной дыры. Исторический снимок самого загадочного объекта Вселенной был опубликован агентством NASA 10 апреля.

Фотографию черной дыры Поэхи, точнее силуэта (тени) горизонта событий, окруженного ореолом излучения, обнародовали астрономы Европейской южной обсерватории. Тогда она наделала много шума.

В ближайшем будущем ученые планируют усовершенствовать систему глобальных телескопов и приглашают принять участие в этом процессе другие обсерватории. В их планах создать систему телескопов, диаметром 10 тысяч километров. Существует предположение, что в этом случае можно будет увидеть процессы, протекающие в окрестностях черной дыры.