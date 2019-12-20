СК РФ: умер второй пострадавший при стрельбе на Лубянке
Также следователи установили личность стрелявшего - им оказался 39-летний житель Подмосковья.
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В Следственном комитете России сообщили, что второй пострадавший в инциденте со стрельбой на Большой Лубянке правоохранитель скончался в больнице от полученных ранений.
Также ведомство установило личность стрелявшего - им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Причины, побудившие его открыть огонь в центре Москвы, устанавливаются.
Напомним, он устроил стрельбу рядом со зданием ФСБ РФ вечером 19 декабря. Действовал Манюров в одиночку и в ходе операции силовиков был нейтрализован. Помимо погибших, еще пять человек в результате его действий получили ранения различной степени тяжести.