СК РФ: умер второй пострадавший при стрельбе на Лубянке

В Следственном комитете России сообщили, что второй пострадавший в инциденте со стрельбой на Большой Лубянке правоохранитель скончался в больнице от полученных ранений.

Также ведомство установило личность стрелявшего - им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Причины, побудившие его открыть огонь в центре Москвы, устанавливаются.

Напомним, он устроил стрельбу рядом со зданием ФСБ РФ вечером 19 декабря. Действовал Манюров в одиночку и в ходе операции силовиков был нейтрализован. Помимо погибших, еще пять человек в результате его действий получили ранения различной степени тяжести.