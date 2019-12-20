«"Серых" не существует»: эксперт объяснил бесполезность переписи сим-карт

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Звезде» о том, как действует российский рынок сим-карт и почему не нужна их «перепись». По словам Муртазина, вопреки устоявшемуся мнению, не существует «серых» сим-карт, поэтому дополнительные меры по их учету не необходимы.

«Государство выделяет номерную емкость для операторов, номера не принадлежат никому. Они прописываются в сим-картах, которые оператор заказывает у разных компаний. Оператор точно знает, кто продавал и кто получил каждую сим-карту», - рассказал эксперт.

Именно это он назвал причиной отсутствия на рынке каких бы то ни было «серых» сим-карт.

При этом, Муртазин поделился информацией о том, что в среде распространителей существует негласное соревнование «кто больше продаст сим-карт», поэтому их и начинают раздавать в метро или на улицах.

«Это нарушает закон “О связи”, когда абонент должен идентифицировать себя. Ответственность за неактуальные данные отсутствует», - отметил аналитик.

По его словам, все проблемы с сим-картами решатся простым введением административного наказания за недостоверные паспортные данные с повышением уровня денежного наказания при каждом повторном нарушении.

«Я вас уверяю, что операторы в течение полугода “вычистят” свои базы и сим-карты будут оформлены на реальные паспорта и реальных людей. Сейчас проверка имеющихся у операторов данных отсутствует», - подытожил Муртазин.

Ранее в Госдуме РФ предложили устроить всероссийскую перепись сим-карт и создать базу для фиксации количества зарегистрированных на каждого абонента или компанию. Причиной предложения стала ситуация, когда злоумышленники нередко оформляют сим-карты на законопослушных граждан, которые об этом не знают. Впоследствии добросовестные граждане становятся фигурантами уголовных дел.