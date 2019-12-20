В ожидании мира: российские военнослужащие помогают в восстановлении Эт-Табки

Сирийский город Эт-Табка разрушен до основания. В руинах лежат целые кварталы. Иссеченные осколками стены, а вместо стекол в оконных проемах старые покрывала. Так теперь живут люди в некогда самом богатом и развивающимся городе на севере Сирии.

Чья авиация обстреливала населенный пункт становится понятно стразу. Среди руин лежит топливный бак с американского боевого самолета. Пилоты иногда сбрасывали их, когда не до конца вырабатывали горючее. Несмотря на бомбежки, в городе до сих пор находятся десятки боевиков, спящие ячейки ждут сигнала.

Фермер по имени Хсин вынужден собирать сорняки в округе. Раньше он не дал бы их даже скоту, а теперь это то, чем его семья ужинает каждый вечер. В поле нельзя даже выйти, на каждом шагу мины и неразорвавшиеся снаряды. Об обработке сельхозземли не может быть и речи.

«До войны мы жили в достатке, у нас было все, выращивали пшеницу, хорошо зарабатывали, а когда началась война люди разорились, разрушены элеваторы, уничтожена техника, у нас ничего нет», - жалуется местный житель Хсин Халаф Али.

Сегодня у жителей Эт-Табки праздник. Военнослужащие центра по примирению враждующих сторон привезли гуманитарную помощь. Тысячу продуктовых наборов раздали за час, теперь их хватит на несколько дней. Тем, кому в очереди стоять тяжело, российские военные обязательно помогают.

В Эт-Табке находится самая крупная в стране гидроэлектростанция. Она вырабатывает не только электричество, но и обеспечивает поля водой. Здесь очень ждут, когда же она заработает на полную мощность, ведь отступая из этого района, боевики разграбили элеваторы и увезли все зерно.

«Мы забыли, что такое нормальная жизнь, были постоянные обстрелы и нападения, постоянные бомбежки наших городов, многие люди уехали», - объясняет местный житель Махмуд.

Теперь беженцы все чаще возвращаются. На родной земле все же лучше, чем в лагерях для беженцев, даже несмотря на все трудности. Российские гуманитарные конвои в Эт-Табку будут приезжать регулярно и скоро в их состав войдут саперные подразделения и военные медики. Они будут помогать налаживать здесь мирную жизнь.