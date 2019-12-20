Главы МИД России и Германии обсудили дело об убийстве гражданина Грузии

Состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Германии, в ходе которого Лавров и Маас обсудили дело убийства грузинского гражданина в Берлине, а также высылку дипломатов РФ. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в пятницу, 20 декабря, в Берлине.

«Я вчера провел телефонный разговор с моим российским коллегой Сергеем Лавровым по этой теме», - заявил Маас на совместной пресс-конференции с украинским главой МИД Вадимом Пристайко.

Маас добавил, что готовность предоставить информацию имеется на всех уровнях, передает RT.

Накануне в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин затронул тему убийства гражданина Грузии в Берлине. Президент РФ заявил, что этот человек был боевиком, одним из организаторов тракторов в московском метро.