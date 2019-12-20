Лукашенко назвал объемы газа, запланированного к закупке у России

В 2020 году Белоруссия запланировала купить у России около 20 миллиардов кубометров газа.

Об этом по итогам прошедшей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил его белорусский коллега Александр Лукашенко. В ходе переговоров стороны достигли концептуальной договоренности по энергоносителям. Вскоре планируется установить конкретные цены.

«Ограничений здесь нет. можно и 22 миллиарда кубометров», - заявил белорусский лидер.

Ранее Путин прокомментировал судьбу Союзного государства с Белоруссией. Необходимость вернуться к обсуждению будущего союзнических отношений назрела после того, как стало ясно, что экономическая интеграция двух государств в рамках Евразийского экономического союза значительно углубилась.