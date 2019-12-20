В СК РФ раскрыли личность стрелявшего на Лубянке

В Следственном комитете России раскрыли личность мужчины, устроившего стрельбу вечером 19 декабря в центре Москвы на Лубянке. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Минюров.

В настоящий момент следствие занимается установлением всех обстоятельств произошедшего, в числе которых также причины, которые поспособствовали решению мужчины открыть огонь из оружия возле здания ФСБ в центре Москвы.

В Следственном комитете также сообщили о погибших и пострадавших в результате трагического инцидента. По данным СКР, один правоохранитель погиб на месте и еще один скончался в больнице из-за полученного тяжелого ранения. Пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной тяжести.

Напомним, Минюров, вооруженный огнестрельным оружием, открыл огонь на улице Большая Лубянка. Благодаря оперативной реакции силовиков из разных ведомств, жертв среди гражданского населения удалось избежать, а преступник был ликвидирован.