Путин показал главам СНГ документы начала Второй Мировой войны

Народы, живущие в странах Содружества Независимых Государств, никогда не забудут подвига отцов во время Великой Отечественной войны. И странам Запада нужно иметь это ввиду, заявил Владимир Путин во время неформальной встречи лидеров государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге.

«Мне кажется, что мы с вами точно совершенно не можем забыть и никогда не забудем подвига наших отцов. Очень бы хотелось, чтобы и наши коллеги на Западе вообще и в Европе в частности имели это в виду. Если не хотят слушать нас, пусть послушают авторитетных руководителей своих стран, которые понимали, что они говорят, и знали эти события не понаслышке», - сказал Путин.

Российский лидер процитировал слова бывшего британского премьера Уинстона Черчилля, который сказал, что будущие поколения признают свой долг перед Красной армией.

Президент РФ также показал своим коллегам архивные документы, которые представлены на выставке «1939 год. Начало Второй Мировой войны». Экспозиция развернута в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина.

Выставка охватывает период с начала встречи лидеров Германии, Великобритании, Франции и Италии в Мюнхене 29-30 сентября 1938 года, когда было подписано соглашение, предусматривающее ликвидацию Чехословакии как суверенного государства. И заканчивая углублением мирового политического кризиса летом 1939 года и нападением Германии на Польшу 1 сентября 1939 года.

Представленные фотографии, кинохроника и архивные документы рассказывают не только о событиях, которые привели мир к масштабному военному конфликту, но и позволяют проанализировать причины, приведшие к неудаче в создании широкой антигитлеровской коалиции с участием СССР. Экспозиция также дает представление и понимание логики действий советского государства в сложившейся международной обстановке.

Ранее на встрече глав государств-участников СНГ Путин заявил, что Запад всегда использовал Россию для запугивания других стран. Российский президент добавил, что ничего не меняется, вне зависимости от политического строя страны.