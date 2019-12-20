Вувузела и Снегурочка на коньках: что осталось за кадром большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина стала одним из главных событий года для представителей российских и мировых СМИ. В условиях жесткой борьбы за внимание главы государства журналистам пришлось соревноваться в оригинальности. Зачем гости из Болгарии хотели постучать Путину палкой по спине и кто из присутствующих девушек собирался сделать президенту предложение – узнал корреспондент «Звезды» Игорь Балдин.

За все 15 лет, что российский лидер проводит масштабные пресс-конференции, на них не было больше журналистов, чем в этот раз – аккредитацию прошли почти 1900 представителей СМИ. Чтобы быть замеченными и озвучить свой вопрос, корреспонденты прибегали к различным ухищрениям.

Так, информационщик из Мордовии решил, что будет громче всех и взял с собой берестяную вувузелу – такие на его малой родине делали 200 лет назад, когда и о футболе там еще ничего даже не слышали.

Быть заметнее теперь сложнее: у входа в зал, где проходит пресс-конференция, дежурят сотрудники ФСО, которые просят укоротить некоторые плакаты. Чтобы не перекрывать фотографам и операторам картинку, теперь нельзя приносить листы больше формата А3.

Многие пытаются привлечь к себе внимание внешним видом: ветви, кресты, пояса и национальные жилеты – так колоритно выглядят корреспонденты болгарского информагентства. Они интересуются, когда запустят газопровод «Южный поток» и отменят ли визы между странами. На пресс-конференции болгарским журналистам удалось показать Путину икону из их храма, которую они хотели бы передать в дар России. А вторым желанием было – постучать президенту палочкой по спине.

«У нас есть такая традиция, дети ходят по домам с такой палочкой, называется "сурвачка", и стучат по спине: желают хозяину дома счастья, благоденствия… Я хотел Владимиру Владимировичу постучать по спине, пожелать ему здоровья, счастья, благоденствия. После чего принято давать деньги – просто так мы не стучим. Надеемся, что нам отпустит пару млрд для достройки газопровода "Болгария"», - рассказал журналист издания «Медиа Мост» Борис Анзов.

Для вопроса о проблемах фигурного катания журналистка «Медиаметрикс» выбрала образ Снегурочки на коньках. На пресс-конференции она задать его не смогла, но Путин о развитии этого вида спорта все же упомянул. Впрочем, интересовало девушку не только это.

«Владимир Владимирович у нас еще жених, еще официально не расписался. Поэтому я думаю, что мне удастся испытать судьбу», - заметила Наиля Насипулаева.

Кому мест в зале не хватило, работали в пресс-центре. В буфете этажом ниже удалось увидеть старых героев. Владимир Маматов в России и даже за ее пределами известен как мистер Вятский Квас.

Выходя из зала, журналисты отмечали, что Путин часто сам выступал в роли модератора конференции и давал слово разным СМИ.

«Она (пресс-конференция) прошла поспокойнее. Безусловно, без особенных потрясений. Хотя то, что Владимир Путин говорил про конституцию, это такое внутреннее, а не внешнее потрясение этой конференции», - поделился впечатлениями специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ» Андрей Колесников.

Такого формата общения с журналистами нет почти нигде в мире. Именно поэтому каждый год в Россию съезжаются представители пяти континентов планеты.