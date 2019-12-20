В Великобритании госпитализировали мужа Елизаветы II
В Великобритании госпитализировали мужа Елизаветы II.
© Фото: Andrew Parsons, Globallookpress
В Великобритании госпитализировали мужа Елизаветы II принца Филиппа. Его доставили из Норфолка в Лондон.
Причиной госпитализации стали старые заболевания Герцога Эдинбургского. Сообщается, что в связи с этим, обследование было запланировано ранее, а госпитализация не является экстренной.
По информации издания Daily Star, проведение обследования было рекомендацией королевского доктора.