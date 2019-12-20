В правительстве ФРГ назвали непонятными санкции США по «Северному потоку-2»

Санкции США в отношении строительства «Северного потока-2» еще более непонятны, особенно на фоне трехсторонних переговоров по транзиту газа на Украину. Об этом заявила в пятницу, 20 декабря, заместитель официального представителя кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.

«С точки зрения состоявшихся вчера переговоров по газовому транзиту через Украину подобные меры со стороны США, которые оправдываются прежде всего защитой Украины, тем более непонятны», - заявила Деммер.

Она добавила, что правительство ФРГ выступает против экстерриториальных санкций и отвергает практику, затрагивающую европейские и немецкие интересы, передает РИА Новости.

Напомним, Конгресс США во вторник, 17 декабря, ободрил включение в оборонный бюджет на 2020 год санкции, касающихся иностранных компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Таким образом Вашингтон намерен повлиять на возведение трубопровода.

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге, заявила, что Германия не поддерживает практику экстерриториальных санкций и не видит другой возможности, кроме как вести переговоры.

Вчера, 19 декабря, в ходе трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии был подготовлен проект детального протокола по газу. Москва и Киев надеются в ближайшее время прийти к окончательному соглашению.