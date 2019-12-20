В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости до 10 км/ч

Нештрафуемый порог превышения скорости в России будет понижен с 20 до 10 километров в час. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Максим Акимов, уточнив, что снижение допустимого порога будет происходить постепенно. Окончательные предложения по ужесточению ответственности за превышение скорости на автомагистралях будут представлены в 2020 году.

В настоящее время, не рискуя заработать штраф, можно передвигаться на 20 километров быстрее, чем разрешают дорожные знаки.

Проработать вопрос о введении штрафных санкций за превышение скорости на 10-20 километров в час министерству внутренних дел страны поручил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он предложил внести соответствующие изменения в правила дорожного движения.

Инициатива направлена на снижение количества ДТП, большинство из которых являются следствием превышения допустимой скорости движения. По данным статистики, превышение автомобилистами максимально разрешенной скорости даже на один километр в час увеличивает риск смертельного исхода при аварии на 3%.