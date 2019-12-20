«Ничего не меняется»: Путин констатировал постоянные попытки Запада пугать мир Россией

Запад всегда использовал Россию для запугивания других стран. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, выступая перед участниками неформальной встречи глав государств-участников СНГ, на которой были представлены рассекреченные архивные документы времен Великой Отечественной войны.

Глава государства отметил, что агрессивная риторика применялась вне зависимости от политического строя страны, не меняется она и сейчас.

«И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной. Ничего не меняется. Неважно какая она - смысл сохраняется. Не нужно здесь путать и идеологические термины - большевистская, русская. Какая угодно», - сказал Путин.

Президент России заявил, что западные деятели прошлых лет были готовы пойти на сделку с руководством фашистской Германии, ради ослабления СССР. Более того, по факту так и произошло, чему есть неопровержимые и документальные подтверждения, подытожил российский лидер.