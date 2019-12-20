Путина удивила резолюция Европарламента о причинах Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин признался, что удивлен одной из недавних резолюций Европарламента, в которой речь идет о «важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Глава государства отметил, что текст документа даже задел его.

«Мы тоже всегда с вами вместе стремились обеспечить качество истории, ее правдивость, открытость и объективность», - заявил Путин во время неформального саммита с коллегами по СНГ в Санкт-Петербурге.

Российский лидер подчеркнул, что это касается всех, назвав собравшихся наследниками бывшего Советского Союза.

Путин отметил, что бытующие в европейской среде русофобия и антисемитизм «что-то очень напоминает» ему. Об этом он заявил, комментируя один из рассекреченных документов времен войны.

«И вот тут можно сказать в качестве комментария - это типичный образчик расизма, презрения к недочеловекам, в число которых записали русских, белорусов, украинцев. Затем в этом числе оказались и сами поляки», - заявил президент.

Путин отметил, что захотел разобраться в том, почему европейские страны занимают подобные позиции. Для этого и пришлось проанализировать исторические документы, которые, по его мнению, также должны заинтересовать собравшихся как представителей стран СНГ.