Курс евро снизился до уровня марта 2018 года

Рубль заметно укрепился в пятницу, 20 декабря. Впервые с 1 марта 2018 года курс евро на Московской бирже опустился ниже отметки 69 рублей. Евро потерял 47 копеек по отношению к четвергу, 19 декабря, и стоит 68, 94 рубля.

Курс доллара также снизился по отношению к закрытию четверга. Он упал на 31 копейку и составляет сегодня, 20 декабря, 62,09 рубля.

По мнению экспертов, укрепление рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что российским компания в конце декабря предстоит выплатить крупные налоговые суммы. Это всегда приводит к спросу на рублевую ликвидность. Кроме того наблюдается позитивная динамика валют развивающихся стран, которые продолжают реагировать на промежуточную торговую сделку Китая и США, передает «Интерфакс».

Резкое подорожание рубля наблюдалось летом этого года. Тогда курс евро снизился на 43 копейки до 71,16 рубля, доллар подешевел на 72 копейки и стоил 63,2 рубля.