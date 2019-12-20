Группу «Ленинград» обязали возместить фанату моральный ущерб за мат на концерте

Калининский районный суд Новосибирска удовлетворил иск оскорбленного фаната группы «Ленинград» и взыскал с музыкантов 4,5 тысячи рублей.

В соответствии с исковыми требованиями, поклонник коллектива, впервые услышавший мат на концерте, оскорбился и решил уйти. Суд встал на сторону мужчины, так как организаторы концерта не предупредили его заранее о нецензурной лексике.

Пресс-секретарь группы «Ленинград» также прокомментировал «Звезде» сложившуюся ситуацию. В разговоре Дмитрий Гугучкин сослался на юристов.

«Вопрос решается в юридической плоскости. Сергей (Шнуров, лидер группы - прим. ред.) никак не комментирует данный момент. Никаких комментариев нет», - заявил представитель «Ленинграда».

Обратившийся в суд житель Новосибирска, как и его адвокат, уверены – выступления группы «Ленинград» необходимо жестко цензурировать, так как по их мнению, они отрицательно сказывается на моральном облике россиян.