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Надежный щит: холдинг «СИБЕР» подвел итоги года

Кирилл Кунецкий
12:15 25.12.2019
Сегодня холдинг обеспечивает безопасность предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также ряда гражданских объектов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Холдинг "Сибер"

В 2019 году положительная динамика была продемонстрирована по большинству направлений деятельности холдинга «СИБЕР». Под охрану были приняты новые объекты Государственной корпорации «Ростех»: предприятия в контуре управления АО «НПК "Уралвагонзавод"», организации самолетостроительной корпорации «МиГ» (входит в «ОАК»), а также предприятия, входящие в состав холдингов «КРЭТ» и «Росэлектроника».

В рамках формирования комплексной безопасности на одном из ключевых предприятий НПО «Техмаш» была открыта пожарная часть на территории производителя боеприпасов для авиационной промышленности - Кемеровского механического завода.

© Холдинг "Сибер"

Помимо предприятий оборонно-промышленного комплекса, «СИБЕР» обеспечивает безопасность на гражданских объектах. В августе ведомственная охрана приступила к оказанию услуг охраны на Калининградском янтарном комбинате. Менее чем за полгода работы на объектах КЯК ведомственная охрана неоднократно пресекала правонарушения на охраняемой территории: на регулярной основе происходили задержания жителей Калининграда и Калининградской области, осуществлявших незаконный сбор янтаря. В общей сложности работниками «РТ-Охрана» было предотвращено хищение янтаря-сырца разных фракций весом свыше килограмма. Помимо янтаря, на других объектах Госкорпорации, охраняемых ведомственной охраной, в течение года были пресечены попытки хищения черных и цветных металлов (общим весом свыше тонны), а также изумрудов.

Следуя утвержденной стратегии развития, «СИБЕР» делает особый акцент на направлениях деятельности, ориентированных на внешний рынок - комплексных услугах в сфере инженерно-технических средств охраны и частных охранных организаций.

© Холдинг "Сибер"

В 2019 году увеличилось число предприятий, воспользовавшихся услугами сети частных охранных организаций «РТО-Гард». На сегодняшний день они осуществляют охрану 69 объектов «Ростеха» в 15 субъектах Российской Федерации, что на 17% превышает аналогичный показатель 2018 года. Кроме того, компания была привлечена к обеспечению безопасности на значимых международных мероприятиях - военно-техническом форуме «Армия» и авиационно-космическом салоне МАКС. В 2019 году работниками «РТО-Гард» пресечено 64 факта нарушения установленных на охраняемых объектах режимов, в том числе незаконного проникновения на территорию предприятий, проноса запрещенных к употреблению веществ, попыток хищения и краж материальных ценностей.

Научно-инжиниринговый центр технических средств охраны (ООО «НИЦ ТСО») начал в этом году работать на объектах «Высокоточных комплексов» и «Объединенной двигателестроительной корпорации», а также был наделен полномочиями Центра компетенций Госкорпорации «Ростех» по проектированию, внедрению и обслуживанию инженерно-технических средств охраны.

© Холдинг "Сибер"

Успешно продвигается проект создания учебно-спортивного стрелкового комплекса в Приморском крае, который «СИБЕР» реализует совместно с партнерами: китайской компанией DeWe Group Holding Limited, АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и ООО «Туристско-рекреационный кластер "Приморское кольцо"». В сентябре 3D-макет комплекса был представлен широкой аудитории в рамках Восточного экономического форума, на 2020 год запланирован старт строительства.

Работа с китайскими партнерами ведется и по другим профильным направлениям холдинга. В августе «СИБЕР» заключил соглашение с Китайской корпорацией электронной науки и техники (China Electronics Technology Group Corporation, CETC) о сотрудничестве в сфере оборудования по мониторингу и защите от пожаров, а также беспилотных летательных аппаратов.

Осень ознаменовалась подписанием сразу двух международных соглашений. Партнерами российского холдинга стали египетские компании Falcon и Middle East Security S.A.E. Стороны договорились об общих принципах взаимодействия в сфере обеспечения безопасности, консалтинга, оценки и предотвращения рисков. В будущем планируется запуск совместных проектов, связанных с предоставлением комплексных услуг охраны в России и Египте.      

Важным событием 2019 года стало создание в апреле Комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных промышленных предприятиях при Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Председателем Комитета избран генеральный директор АО «СИБЕР» Владимир Капыш, в состав вошли представители ключевых оборонно-промышленных предприятий РФ.

© Холдинг "Сибер"

За девять месяцев работы Комитет провел ряд важных экспертных мероприятий, на которых обсуждались меры по обеспечению сохранности имущества предприятий и прав на объекты интеллектуальной собственности, а также методы реагирования на угрозы, обусловленные развитием новых технологий.

В 2019 году работники «СИБЕР» активно участвовали в спортивных мероприятиях, организованных физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы» при поддержке Госкорпорации «Ростех». Сборная холдинга стала одной из лучших корпоративных команд 2019 года, заняв почетное второе место.

Традиционно «СИБЕР» уделял особое внимание социально значимым проектам, в частности, помогал воспитанникам детских социально-реабилитационных центров. Финансовую помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области оказал профсоюз холдинга, которому в 2019 году исполнилось пять лет. Первичная профсоюзная организация «СИБЕР» принимала активное участие и в реализации жилищной программы, разработке и внедрении Единых стандартов корпоративной социальной политики, направленных на поддержку работников холдинга и входящих в него организаций.

«Подводя предварительные итоги 2019 года, хочу сказать, что входящие в состав нашего холдинга организации смогли успешно реализовать основные проекты, запланированные на этот год. Уверен, что нам удастся продемонстрировать хороший рост и в 2020 году, в частности, за счет активного развития сети частных охранных предприятий и продвижения услуг в сфере инженерно-технических средств охраны. При этом мы сохраним фокус на предоставлении качественных и профессиональных услуг предприятиям Государственной корпорации "Ростех"», - отметил генеральный директор АО «СИБЕР» Владимир Капыш.

Холдинг «СИБЕР» осуществляет деятельность по обеспечению комплексной безопасности организаций Госкорпорации «Ростех» по следующим направлениям: физическая охрана стационарных объектов, охрана грузов при их транспортировке, пожарная безопасность, проектирование, модернизация, внедрение и обслуживание инженерно-технических средств охраны и систем пожарной безопасности, частная охранная деятельность.

© Холдинг "Сибер"

В состав холдинга входит ведомственная охрана Госкорпорации «Ростех» АО «РТ-Охрана», ведомственная пожарная охрана Госкорпорации «Ростех» АО «РТ-Пожарная безопасность», ООО «Научно-инжиниринговый центр технических средств охраны» (ООО «НИЦ ТСО»), а также сеть частных охранных организаций ООО ЧОО «РТО-Гард» и российско-китайское совместное предприятие ООО «Хао Гард».

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